У Трампа заявили про стурбованість безпекою Європи: ми можемо домовитись щодо України та РФ

"Адміністрація Трампа дуже стурбована Європейською безпекою. Ми вважаємо, що ми можемо домовитися щодо України та Росії. Це буде важливо в найближчі роки для Європи загалом збільшити власну роль в обороні", - сказав Венс.

Водночас Венс заявив, що, на його думку, наразі не Росія і не Китай є головними загрозами для Європи, а проблеми всередині самого ЄС.

"Загроза, яка мене найбільше турбує з приводу Європи - це не Росія, не Китай, не будь-який інший зовнішній фактор. Мене хвилює загроза зсередини, відступ Європи від деяких її найважливіших цінностей, цінностей, що розділяють зі США", - заявив він.

Виключення ЄС з переговорного процесу

Нагадаємо, 12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонні розмови з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським, обговоривши війну в Україні. Розмова Трампа з Путіним стала несподіванкою для європейських країн, де деякі представники критично оцінили діалог із російським диктатором.