Трампа запідозрили в незаконному збагаченні за допомогою заяв про тарифи

Сенатор Адам Шифф закликав Конгрес розслідувати, чи займався президент Дональд Трамп інсайдерською торгівлею або маніпулюванням ринком, коли він раптово призупинив дію масштабного пакету мит.

"Я збираюся зробити все можливе, щоб з'ясувати це", - сказав Шифф, демократ із Каліфорнії, в інтерв'ю TIME. "Сімейні мем-коіни і все інше не виходять за рамки інсайдерської торгівлі або збагачення. Я сподіваюся дізнатися це скоро".

Коментарі Шиффа щодо офіційного розслідування, про яке раніше не повідомлялося, пролунали незабаром після того, як 9 квітня індекс S&P 500 підскочив більш ніж на 9% після того, як Трамп оголосив про призупинення тарифів. "ЦЕ ЧУДОВИЙ ЧАС ДЛЯ ПОКУПКИ!!!" - написав Трамп у Truth Social протягом кількох хвилин після відкриття ринку разом із буквами "DJT", що позначають як його ініціали, так і тікер його медіакомпанії.

Розслідування Сенату

Шифф - перший сенатор, який відкрито закликав Конгрес розслідувати потенційну інсайдерську торгівлю адміністрацією Трампа після різкої відмови президента від введення нових тарифів.

Такі розслідування зазвичай входять до компетенції впливових комісій Конгресу, таких як Судовий комітет Сенату або Фінансовий комітет Сенату. Обидва очолюють республіканці - сенатор Чак Грасслі з Айови та сенатор Майк Крапо з Айдахо, - які уникають конфлікту з Білим домом.

Окремі законодавці, такі як Шифф, можуть розслідувати справи, використовуючи особистий офісний персонал, хоча такі розслідування не матимуть повноважень на виклик до суду.

Реакція ринку

Час заяви Трампа і зростання ринку, що послідувало за цим, викликали здивування на Капітолійському пагорбі. "Коли мій перукар запитує мене, чи грає Дональд Трамп на зниження, чи робить це, щоб заробити грошей для себе, це свідчить про те, що багато людей з підозрою ставляться до того, що відбувається", - розповів TIME сенатор Тім Кейн, демократ із Вірджинії.

Реакція ринку на рішення Трампа була швидкою та ейфоричною. Акції підскочили більш ніж на 7% протягом декількох хвилин після оголошення, в кінцевому підсумку закрившись більш ніж на 9%. Прибутковість облігацій, яка зростала на тлі побоювань економічного спаду, ослабла. Ціни на нафту, які також падали, відновилися.

Міністр фінансів Скотт Бессент, колишній керівник хедж-фонду, заявив, що призупинення тарифів було покликане дати простір для індивідуальних переговорів із союзниками.