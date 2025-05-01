У Трампа вважають, що угода з Україною про надра вплине на переговори з РФ: як саме

Угода України і США про надра стала "сильним сигналом" для Кремля. Вона також зміцнить позиції на мирних переговорах з РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра фінансів США Скотта Бессента, якого цитує Sky News.
"Угода покаже російському керівництву, що між українським народом та американським народом, між нашими цілями немає жодної різниці", - сказав глава Мінфіну США в ефірі Fox News.
За його словами, ця угода є взаємовигідною для США і України, оскільки американські бізнеси зможуть заробляти за умови "процвітання" української економіки.
"Це повноцінне економічне партнерство. Це не просто рідкісноземельні корисні копалини, це інфраструктура, це енергетика. Тож тут є можливість для обох сторін справді виграти", - додав Бессент.
Американський міністр назвав угоду між Україною та США "сигналом" для РФ.
"Це потужний сигнал російському керівництву, і це дає президенту Трампу можливість вести переговори з Росією на ще більш міцній основі", - заявив Бессент.
Нагадаємо, Україна та США підписали угоду про економічне партнерство між країнами. Угода передбачає доступ США до українських ресурсів, а також створення інвестиційного фонду відбудови.
До цього Україна та США підписали відповідний меморандум, який був першим кроком на шляху до партнерства.
У тексті угоди зазначено, що вона стосується 57 видів мінералів, зокрема і критичних та стратегічно важливих.
Більше про угоду між Україною та США та що вона дає - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
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