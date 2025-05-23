У Трампа вимагають від НАТО 5% на оборону: США чекають чіткого плану від Альянсу

"Нам потрібно щось інше, ніж обіцянка, ухвалена на саміті в Уельсі 2014 року, де всі погодилися з тим, що на оборону витрачатиметься 2% ВВП. Нам потрібні чіткі поетапні кроки для досягнення цих цілей, і водночас ми маємо переконатися, що всі наші союзники розуміють, що мова має йти насамперед про можливості жорсткої оборони", - сказав він в інтерв'ю Bloomberg Television.

Видання зазначає, що президент США Дональд Трамп "тиснув" на НАТО ще під час своєї першої каденції, змушуючи Альянс витрачати більше на оборону. Раніше цього місяця Вітакер попередив блок, що Трамп не візьме участь на саміті НАТО в червні, якщо блок офіційно не зобов'яжеться збільшити витрати на оборону.

Очікується, що лідери НАТО підпишуть нову мету щодо витрат на майбутньому саміті. Вона міститиме пропозицію про виділення 3,5% ВВП на основну оборону і 1,5% на сфери, пов'язані з обороною до 2032 року.

Bloomberg пише, що хиткі перспективи закінчення війни в Україні також спонукають європейські країни нарощувати свій військовий потенціал.

Через кілька днів після телефонної розмови Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, яка не призвела до конкретного прогресу на шляху до миру, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив, що його країна "на шляху" до збільшення свого оборонного бюджету.

Інші члени НАТО почали оцінювати, скільки їм доведеться витратити, і Нідерланди прогнозують, що їм знадобиться 21,4 млрд доларів на рік, щоб досягти більш високого цільового показника витрат на оборону.