У Трампа відповіли французькому політику, який закликав повернути Статую Свободи

В Білому домі відповіли відмовою на заклик французького депутата повернути Статую Свободи назад до Франції. Йому порадили проявити вдячність до США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Білого дому Керолайн Левітт.

За словами Левітт, США не збираються повертати Статую Свободи, яка була подарована французьким народом.

Французького депутата, який запропонував цю ідею, представниця Білого дому назвала "безіменним політиком низького рангу" і нагадала йому про роль США у Другій світовій війні.

"Моя порада безіменному французькому політику низького рангу - нагадайте собі, що тільки завдяки США французи зараз не розмовляють німецькою, тому вони повинні бути дуже вдячні нашій країні", - додала Левітт.

Заклик французького депутата

Нагадаємо, учора французький депутат Європарламенту Рафаель Глюксман закликав США повернути Статую Свободи, заявивши, що Вашингтон більше не уособлює цінності, які спонукали Париж подарувати статую.

"Ми скажемо американцям, які вирішили стати на бік тиранів, американцям, які звільнили дослідників за вимогу наукової свободи: "Поверніть нам Статую Свободи", - заявив Рафаель Глюксман на з'їзді свого лівоцентристського руху Place Publique.

Депутат Європарламенту додав, що Сполучені Штати, судячи з усього, зневажають Статую Свободи.

Коли у США відкрили Статую Свободи

Зазначимо, що Статую Свободи було відкрито в гавані Нью-Йорка 28 жовтня 1886 року на честь сторіччя американської Декларації незалежності як дар французького народу Америці. Вона була спроектована французом Огюстом Бартольді.