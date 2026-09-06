У Трампа відповіли, чи допоможуть союзникам НАТО протистояти гібридним атакам РФ

За словами Вітакера, особливе занепокоєння викликає спроба атаки безпілотника на аеропорт Лейпциг/Галле в Німеччині минулого місяця. Берлін поклав відповідальність за інцидент на Росію.

Американський дипломат зазначив, що цей випадок був більш тривожним, ніж інші нещодавні інциденти, пов'язані з російськими дронами, які атакують Україну та відхиляються від курсу.

"Крім того, є те, що я б назвав більш тривожними гібридними діями, як-от ті, що ми бачили в Лейпцигу, або ті, що ми бачили в Польщі", – сказав Вітакер.

Він наголосив, що країни Альянсу мають бути готовими та пильними, а також чітко реагувати на подібні випадки.

"Якщо нам вдасться встановити, хто це робить – як це зробила Німеччина – ми обов'язково чітко дамо зрозуміти, що це неприпустимо і що ми цього не терпітимемо", – наголосив дипломат.

Вітакер також попередив, що мішенню гібридних атак може стати критична інфраструктура, зокрема енергетичні об'єкти. За його словами, вони мають перебувати під наглядом національних органів влади.

Водночас основна відповідальність за реагування на такі інциденти лежить на окремих країнах НАТО. США, за словами Вітакера, підтримуватимуть союзників, коли вони стикаються з подібними загрозами.