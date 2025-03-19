У Трампа сказали, коли США і РФ почнуть працювати над припиненням вогню в Україні

"Диявол ховається в деталях. У нас є команда, яка поїде до Саудівської Аравії на чолі з нашим радником з національної безпеки (Майк Волц) і державним секретарем (Марко Рубіо), і я думаю, що ми повинні з'ясувати ці деталі", - сказав Віткофф.

Він додав, що домовленості про припинення вогню стосуються паузи в ударах по інфраструктурі загалом, а не виключно по енергетиці. Віткофф висловив сподівання, що українська сторона погодиться на домовленості, яких було досягнуто. Крім того спецпосланець уточнив, що переговори відбудуться в Джидді (Саудівська Аравія).

"Я, безумовно, сподіваюся, що українці погодяться на це. У нас, звісно, є деякі деталі, які потрібно обговорити, але це почнеться в неділю в Джидді, і ми проведемо хорошу розмову, щоб досягти позитивних результатів", - заявив Віткофф.

Водночас незрозуміло, чи буде на майбутніх переговорах Україна. Ба більше, з російського боку теж не було жодних заяв про зустріч 23 березня.

Коментуючи дзвінок Трампа і Путіна, Віткофф заявив, що "це об'єднання двох великих лідерів заради блага людства".

"Я б відзначив президента Путіна за все, що він зробив сьогодні під час цього дзвінка, щоб наблизити свою країну до фінальної мирної угоди. І я б сказав, і я б віддав усю заслугу президенту Трампу, його вибору, миру через силу, сприйняттю того, що немає альтернатив, що міцний мир важливий для обох сторін", - сказав спецпредставник США з Близького Сходу, який, зокрема, опікується російсько-українською війною.