У Трампа шукають заміну режиму в Гавані серед лояльних політиків

Адміністрація президента США Дональда Трампа шукає чинного або колишнього кубинського чиновника, який міг би очолити уряд у Гавані у разі політичних змін на острові. Вашингтон посилює кампанію тиску на кубинську владу та розглядає сценарії, які виходять за межі звичайного коригування політики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times та Miami Herald .

За даними американських ЗМІ, у США розглядають можливість зміни керівництва Куби, а новостворена секретна оперативна група ЦРУ може бути пов’язана з підготовкою операцій впливу або інших заходів проти нинішньої влади острова.

Адміністрація Дональда Трампа доручила американським розвідувальним структурам визначити можливих представників кубинської влади, які могли б стати альтернативою нинішньому керівництву країни.

За інформацією The New York Times, американські чиновники описують цей підхід не як спробу просто змінити окремі елементи політики Гавани, а як ширший план політичної трансформації.

У Вашингтоні, за даними видання, шукали фігуру, подібну до Делсі Родрігес у Венесуелі, яка стала тимчасовою президенткою країни після того, як американські сили усунули попереднього лідера Ніколаса Мадуро.

Водночас Miami Herald повідомляє про створення нової секретної оперативної групи ЦРУ, спрямованої на роботу щодо Куби. Колишній високопоставлений співробітник американської розвідки Марк Полімеропулос заявив, що створення такої структури може свідчити про підготовку до можливих військових дій або операцій впливу.

"Таємні дії не означають державного перевороту. Вони можуть означати операції впливу", - заявив колишній представник ЦРУ.

За його словами, залучення додаткових ресурсів до кубинського напрямку свідчить про те, що Вашингтон ставить конкретну мету, а не просто збирає розвідувальну інформацію для аналітичних матеріалів.

Американська адміністрація також, за даними ЗМІ, контактувала з онуком колишнього кубинського лідера Рауля Кастро - Раулем Гільєрмо Родрігесом Кастро. У Вашингтоні нібито намагалися знайти можливості для заміни нинішнього президента Куби Мігеля Діаса-Канеля, якого вважають представником жорсткої лінії.