ua en ru
Ср, 19 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Трампа розповіли про можливу зустріч з Путіним для обговорення миру в Україні

Середа 19 березня 2025 15:20
UA EN RU
У Трампа розповіли про можливу зустріч з Путіним для обговорення миру в Україні Фото: Спеціальний посланник США Стів Віткофф (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У Сполучених Штатах оголосили, що можливе повне припинення вогню в Україні може відбутися вже за два тижні. Спеціальний посланник США Стів Віткофф анонсував майбутню зустріч.

Про це заявив спеціальний посланник США Стів Віткофф у ефірі Bloomberg, повідомляє РБК-Україна.

Стів Віткофф висловив впевненість, що можливість повного припинення вогню в Україні може стати реальністю вже протягом найближчих двох тижнів.

За його словами, досягти миру можна завдяки поточним переговорам з Росією.

"Я думаю, що ми можемо досягти повного припинення вогню в Україні за пару тижнів", - заявив він.

Віткофф зазначив, що ймовірно відбудеться зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом.

Розмова Трампа та Путіна

Нагадаємо, що телефонна розмова Дональда Трампа і Володимира Путіна 18 березня була присвячена темі війни в Україні, зокрема питанню тимчасового припинення вогню.

За підсумками переговорів, які тривали понад півтори години, у Кремлі та Білому домі зробили низку заяв.

Детальніше про те, про що домовилися сторони за версією Білого дому і версією Кремля - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Мирні переговори Перемир'я Росії та України Війна в Україні
NEWS
Росія запустила по Україні шість ракет та 145 дронів. Скільки цілей збила ППО
Росія запустила по Україні шість ракет та 145 дронів. Скільки цілей збила ППО
DAILY
Андрій Сибіга: Росія не має висувати жодних умов для початку перемир'я
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Андрій Сибіга: Росія не має висувати жодних умов для початку перемир'я