У Трампа рассказали о возможной встрече с Путиным для обсуждения мира в Украине
В Соединенных Штатах объявили, что возможное полное прекращение огня в Украине может произойти уже через две недели. Специальный посланник США Стив Уиткофф анонсировал предстоящую встречу.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спецпредставитель Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.
Стив Уиткофф выразил уверенность, что возможность полного прекращения огня в Украине может стать реальностью уже в течение ближайших двух недель.
По его словам, достичь мира можно благодаря текущим переговорам с Россией.
"Я думаю, что мы можем достичь полного прекращения огня в Украине за пару недель", - заявил он.
Уиткофф отметил, что вероятно состоится встреча с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.
Разговор Трампа и Путина
Напомним, что телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина 18 марта был посвящен теме войны в Украине, в частности вопросу временного прекращения огня.
По итогам переговоров, которые длились более полутора часов, в Кремле и Белом доме сделали ряд заявлений.
Подробнее о том, о чем договорились стороны по версии Белого дома и версии Кремля - читайте в материале РБК-Украина.
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