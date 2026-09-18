У Трампа розглядають укладання угод із РФ до завершення війни в Україні, - NYT

За даними видання, йдеться про можливі угоди, які Вашингтон міг би укласти з Москвою незалежно від того, чи буде досягнуто повноцінної мирної угоди щодо України.

Повідомляється, що такий підхід відображає прагнення Трампа одночасно продовжувати переговори з Кремлем та шукати можливості для відновлення економічних відносин із Росією.

У Білому домі при цьому розраховують, що економічна співпраця може стати одним із інструментів просування переговорного процесу.

Однак усередині американської адміністрації немає повної згоди щодо того, наскільки швидко слід іти на такі домовленості з Москвою. Частина чиновників вважає, що надання Росії економічних стимулів до закінчення війни може послабити важелі тиску на Кремль.

Які угоди обговорюються

Як пише NYT, серед можливих напрямів співпраці розглядаються енергетика, інвестиції та інші сфери, в яких американський та російський бізнес потенційно могли б повернутися до взаємодії.

При цьому будь-які серйозні економічні домовленості залежатимуть від режиму санкцій США. Частина обмежень проти Росії зберігається, а нова санкційна ініціатива Конгресу США передбачає додатковий тиск на російську енергетику та інші джерела прибутків Кремля.

17 вересня Кремль заявив, що можливе ухвалення нового пакету американських санкцій може ускладнити переговори про припинення війни. Прес-секретар диктатора РФ Дмитро Пєсков назвав такі заходи "недружніми діями" та заявив, що вони здатні ускладнити дипломатичні зусилля.

Трамп продовжує розраховувати на домовленість із Путіним

Сам американський лідер останніми тижнями неодноразово заявляв, що вважає Путіна готовим до укладання угоди.

Після телефонної розмови з російським президентом 9 вересня Трамп сказав: "У нас була чудова розмова".

Він також додав, що глава Кремля, за його словами, хоче укласти угоду.

"Він хоче укласти угоду. І якщо Зеленський хоче укласти угоду, це було б дуже добре", – заявив Трамп.

Поточний стан справ

Водночас переговори про припинення війни залишаються без суттєвого прориву. Москва продовжує наполягати на своїх вимогах, тоді як Київ домагається гарантій безпеки та умов, які б не дозволили Росії відновити війну.

На цьому тлі у Вашингтоні одночасно обговорюють посилення тиску санкцій на Росію і можливість майбутньої економічної взаємодії з Москвою.

Палата представників США 16 вересня схвалила масштабний пакет санкцій проти Росії . Документ передбачає додаткові обмеження проти російських чиновників, фінансового та енергетичного секторів, а також можливість запровадження підвищених тарифів проти країн, які продовжують купувати російські енергоносії.

Таким чином, підхід адміністрації Трампа передбачає поєднання тиску на Росію зі спробами зберегти простір для переговорів та можливого економічного співробітництва. У цьому конкретні угоди з Москвою поки що залишаються предметом обговорень, а чи не затвердженої політикою.