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У Трампа планують ще одну зустріч Віткоффа з РФ щодо України, - CNN

Субота 19 квітня 2025 19:01
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У Трампа планують ще одну зустріч Віткоффа з РФ щодо України, - CNN Фото: Стів Віткофф (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

США хочуть організувати ще одну зустріч спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа з російською стороною, щоб обговорити питання завершення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За інформацією ЗМІ, наступного тижня в п'ятницю США разом з європейцями та українською стороною планують доопрацювати деякі елементи рамкової угоди "щодо врегулювання конфлікту в Україні". Нова зустріч сторін відбудеться в Лондоні.

Одночасно з цим адміністрація Трампа планує ще одну зустріч Віткоффа з представниками РФ, щоб переконати Москву приєднається до цього документа.

Як пише CNN, пропозиція США (рамкова угода) про завершення війни передбачає припинення вогню вздовж лінії фронту. Також у Трампа готові визнати російський контроль над Кримом.

За словами джерела, відповідні рамки були представлені європейцям і представникам України в Парижі в четвер. Також вони були передані росіянам у телефонній розмові між держсекретарем США Марко Рубіо і главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Путін оголосив 30-ти годинне перемир'я

Нагадаємо, близько місяця тому Bloomberg писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа має намір домогтися припинення вогню в Україні до 20 квітня. Хоча незабаром у Білому домі припускали, що в цей термін досягти цього не вийде.

У березні місяці Україна погодилася на повне припинення вогню. Однак РФ висловила згоду лише на часткове, якого так і не дотримувалася.

Уже сьогодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін оголосив нібито "великоднє перемир'я" на 30 годин. За його словами, він віддав наказ починаючи з 18:00 припинити всі бойові дії, аж до 21 квітня. Але поки що до кінця неясно, чи дійсно воно є.

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