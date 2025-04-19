У Трампа планують ще одну зустріч Віткоффа з РФ щодо України, - CNN

США хочуть організувати ще одну зустріч спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа з російською стороною, щоб обговорити питання завершення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За інформацією ЗМІ, наступного тижня в п'ятницю США разом з європейцями та українською стороною планують доопрацювати деякі елементи рамкової угоди "щодо врегулювання конфлікту в Україні". Нова зустріч сторін відбудеться в Лондоні.

Одночасно з цим адміністрація Трампа планує ще одну зустріч Віткоффа з представниками РФ, щоб переконати Москву приєднається до цього документа.

Як пише CNN, пропозиція США (рамкова угода) про завершення війни передбачає припинення вогню вздовж лінії фронту. Також у Трампа готові визнати російський контроль над Кримом.

За словами джерела, відповідні рамки були представлені європейцям і представникам України в Парижі в четвер. Також вони були передані росіянам у телефонній розмові між держсекретарем США Марко Рубіо і главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.