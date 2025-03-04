Трампа номінують на Нобелівську премію миру

"Сьогодні я висуну кандидатуру Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Ніхто не заслуговує на неї більше", - написав республіканець.

Він не уточнив у своєму пості, чому висуває кандидатуру Трампа, проте в коментарі The Hill представник Ісси вказав на мирні зусилля президента США на Близькому Сході.

"Нещодавно конгресмен Ісса очолив делегацію Конгресу, яка відвідала чотири країни Близького Сходу. Він на власні очі бачив і чув від кількох глав держав, що дух миру і відходу від конфлікту реальний і багатогранний. З моменту свого обрання і після приведення до присяги президент Трамп надихав і просував справу миру - причому в такий спосіб, як ми не чули вже багато років", - сказав заступник керівника апарату і директор з комунікацій Ісси Джонатан Вілкокс.

Він додав, що пропаганда Трампа - це прагнення до миру без війни, і "ми бачимо", як сьогодні це стає предметом уваги в кількох регіонах світу, а не тільки в одному.

Заява Вілколса пролунала на тлі того, як Трамп змінив політику США щодо війни в Україні, посиливши тиск на українського лідера Володимира Зеленського та водночас потеплішавши у відносинах із російським диктатором Володимиром Путіним.

The Hill зазначає, що Трампа неодноразово номінували на Нобелівську премію миру, однак він жодного разу не вигравав цю омріяну нагороду.

Так, у лютому 2019 року Дональд Трамп заявив, що прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе висунув його на Нобелівську премію миру за зусилля з досягнення мирної угоди з Північною Кореєю.

А в січні цього року член палати представників США Клаудія Тенні заявила, що висунула кандидатуру Трампа за його посередницьку роль в укладенні історичних Авраамських угод під час його першого президентського терміну.

Деякі спостерігачі вважають, що прагнення Трампа укласти мирну угоду між РФ і Україною частково зумовлене бажанням отримати ще один шанс на Нобелівську премію миру.

Зокрема, минулими вихідними держсекретар США Марко Рубіо захищав підхід американського президента до посередництва в угоді між Росією та Україною, сказавши таке.

"Якби це робив демократ, усі б казали: "Ну, він на шляху до Нобелівської премії миру", - заявив Рубіо.