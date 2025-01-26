У Трампа назвали очікування від нового очільника Пентагону

"Послухайте, я думаю, що Піт - руйнівник, і багатьом людям не подобається це руйнування", - сказав він.

Як пояснив Венс, за останні 40 років США "не виграли жодної війни", тому військове відомство потребує серйозних змін.

Віце-президент США

Якщо ви подивитеся на те, де ми знаходимося з розвитком штучного інтелекту, з розвитком технологій безпілотників і війни з використанням безпілотників, ми повинні дійсно, зверху донизу, змінити спосіб, у який ми фінансуємо закупівлю озброєнь, спосіб, у який ми озброюємо наші війська"