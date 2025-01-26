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У Трампа назвали очікування від нового очільника Пентагону

Фото: Піт Хегсет, новий глава Пентагону (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У п’ятницю ввечері Піт Хегсет офіційно став міністром оборони США. Його призначення принесе "великі зміни" в систему закупівель озброєнь Пентагону.

Про це заявив віце-президент США Джею Ді Венс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

"Послухайте, я думаю, що Піт - руйнівник, і багатьом людям не подобається це руйнування", - сказав він.

Як пояснив Венс, за останні 40 років США "не виграли жодної війни", тому військове відомство потребує серйозних змін. 

Віце-президент США 

Якщо ви подивитеся на те, де ми знаходимося з розвитком штучного інтелекту, з розвитком технологій безпілотників і війни з використанням безпілотників, ми повинні дійсно, зверху донизу, змінити спосіб, у який ми фінансуємо закупівлю озброєнь, спосіб, у який ми озброюємо наші війська"

Зауважимо, що з призначенням Піта Хегсета главою Пентагону виникли проблеми. Його кандидатуру вдалося затвердити лише завдяки віце-президенту Джею Ді Венсу, голос якого став вирішальним під час голосування в Сенаті.

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