У Трампа назвали "недальновидным" отказ Зеленского подписать соглашение о недрах

Президент Украины Владимир Зеленский дал указание своим министрам не подписывать предложенное Штатами соглашение о доступе к редкоземельным полезным ископаемым в стране, поскольку документ не предлагал почти ничего взамен. В Белом доме реагируя на отказ, назвали решение "недальновидным"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

По словам одного из действующих и одного из бывших украинских чиновников, предложение, которое стало ключевой частью переговоров Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, не предусматривало никаких конкретных гарантий безопасности взамен.

"Я не позволил министрам подписать соответствующее соглашение, потому что, по моему мнению, оно не готово защищать нас, наши интересы", - заявил Зеленский.

В свою очередь представитель Совета нацбезопасности Белого дома Брайан Хьюз сказал, что украинский президент "недальновидно оценивает прекрасную возможность, которую администрация Трампа предоставила Украине".

По его словам, сделка по недрам позволит американским налогоплательщикам возместить деньги, отправленные Киеву, и одновременно будет способствовать развитию экономики Украины.

Хьюз также сказал, что Белый дом считает, что "обязательные экономические связи с Соединенными Штатами станут лучшей гарантией против будущей агрессии и неотъемлемой частью прочного мира".

"США признают это, русские признают это, и украинцы должны это признать", - добавил он.

При этом источник AP сообщил, что Зеленский и Вэнс не обсуждали детали американского документа во время своей встречи. По его словам, встреча была "очень хорошей" и "содержательной", и Вэнс ясно дал понять, что их с Трампом главной целью является достижение прочного и длительного мира.

"Зеленский в свою очередь сказал Вэнсу, что для настоящего мира Украина должна занять "сильную позицию" при начале переговоров, подчеркнул, что американские переговорщики должны приехать в Украину, и что США, Украина и Европа должны сесть за стол переговоров с Россией.