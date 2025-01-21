Про Трампа, "мрії" Путіна та завершення війни у 2025. Головні заяви Зеленського в Давосі

Зміст

Про переломний етап для Європи

Виступ на форумі Зеленський почав із розмови про майбутнє Європи. За його словами, після інавгурації Дональда Трампа всі чекають, що він робитиме далі. Але ніхто у США не турбується, що Європа коли-небудь може перестати бути союзником.

"Вашингтон не вірить, що Європа може принести їм щось справді суттєве", - заявив він і додав, що торік на саміті "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі представники американської делегації поставили її лише на третє місце в списку пріоритетів після Індо-Тихоокеанського регіону, Близького Сходу та Перської затоки.

Він також зазначив, що наразі немає впевненості в тому, що Трамп вважає необхідним НАТО і поважатиме інститути ЄС. Але Європа не може стояти в черзі за союзниками. А якщо це трапиться, і світ почне рухатися вперед без неї, то такий світ не буде комфортним для європейців.

"Ми перебуваємо на черговому переломному етапі, який одні вважають проблемою для Європи, а інші - шансом. Європа має утвердитися як сильний глобальний гравець. Як незамінний гравець", - додав президент.

Про російську військову загрозу

Щодо військової загрози, то РФ перетворюється на різновид Північної Кореї. І незважаючи на малий порівняно з Європою економічний потенціал, РФ уже зараз виробляє в кілька разів більше зброї та техніки.

"Саме такий шлях війн обирає Москва. Путін підписав нову стратегічну угоду з Іраном. У нього вже є всеосяжний договір із Північною Кореєю. Проти кого вони укладають такі угоди? Проти вас, проти всіх нас. Проти Європи, проти Америки", - наголосив Зеленський.

За його словами, протистояти таким загрозам можна лише разом з Україною. Тому що, коли йдеться про чисельність армій, Росія може виставити 1,5 млн солдатів, а українські Збройні сили налічують понад 800 000 осіб.

"На другому місці Франція - понад 200 000. Потім Німеччина, Італія та Велика Британія. У всіх інших менше. Це не та ситуація, коли одна країна може захистити себе поодинці. Треба, щоб усі ми об'єдналися і щось значили", - додав президент.

Про спільне виробництво зброї та систем ППО

Зеленський наполягає на необхідності єдиної європейської політики в галузі безпеки та оборони. За якої всі країни витрачатимуть на це стільки, скільки потрібно. "Якщо для покриття витрат на оборону потрібно 5% ВВП, то так тому і бути, нехай буде 5%", - зазначив він.

Як приклад він навів моделі співпраці для оборони України.

"Ми разом створюємо безпілотники, разом виробляємо артилерію - і в Україні це набагато дешевше і швидше, ніж у будь-якій іншій країні. І інвестувати зараз у виробництво українських безпілотників - значить інвестувати не тільки в безпеку Європи, а й у здатність Європи бути гарантом безпеки для інших життєво важливих регіонів", - сказав він.

За його словами, Європі потрібна своя версія "Залізного купола". І разом з Україною можна побудувати системи ППО, які впораються з крилатими і балістичними ракетами всіх типів.

"Ми не можемо покладатися на добру волю кількох столиць, коли йдеться про безпеку Європи - чи то Вашингтон, Берлін, Париж, Лондон, Рим чи - після того, як Путін звалиться з ніг, - якийсь уявний демократ у Москві", - зазначив Зеленський.

Про місце Європи за столом переговорів щодо України

На думку Зеленського, коли укладаються угоди про війну і мир, за столом переговорів має бути місце для Європи.

"Я говорю тут не тільки про Україну. Це має стати стандартом. Європа заслуговує бути не просто спостерігачем, коли її лідери обмежуються постом на сайті X після того, як угоду укладено. Європа має визначати умови цих угод", - сказав він.

Про українську стратегію на шляху до миру

За словами Зеленського, головною стратегією на шляху до миру є перехід до дипломатії. Але питання в тому, якою вона буде.

"Якщо дипломатія буде сильною і після тих чи інших форматів перемовин Україна матиме міцні безпекові гарантії, які унеможливлять повернення Путіна з війною, то це буде постійний справедливий сильний мир для України, для Європи і для Америки", - сказав він.

Але якщо гарантії будуть слабкими і будуть лише на словах, то і від Росії "ви отримаєте слова, і вони знову повернуться з війною".

Про те, навіщо Україні сильні гарантії безпеки

На сьогодні окупаційне угруповання на території України втричі більше, ніж на початку 2022 року і перевищує 600 тисяч осіб. І якщо на початку війни США забезпечували до 90% поставок зброї, то сьогодні 40% - українське виробництво, 40% - США, решта - Європа. Україна тримається за рахунок внутрішнього і американського виробництва в рази, але Європа так не росла.

Путін також у рази наростив виробництво. У нього понад 30 заводів у військовому секторі (проти 45 у Європи), але при цьому виробляє вдвічі більше, ніж Європа.

"Коли не буде сильних гарантій безпеки, обсяги знижуватимуться, нам доведеться розраховувати тільки на себе і на Європу, і цього замало. Потрібно, щоб Європа і США були в союзі. Якщо Путін наростив до понад 600 тисяч своє угруповання, як ви вважаєте...? Якщо не буде сильних гарантій - не НАТО, ще щось, військовий контингент на території України - Путін точно повернеться з армією в десять разів більшою", - зазначив Зеленський.

За його словами, у такому разі Путін повернеться для повної окупації всіх країн, які раніше входили до СРСР, а потім почне висувати ультиматуми тим чи іншим країнам - вийти з НАТО і так далі.

"Він буде всіх нас повертати у свій світ, який живе в його голові. Ось що буде, якщо не буде сильних гарантій безпеки", - сказав президент.

Про "мрію" Путіна залишити Україні слабку армію

Одне з найважливіших питань, яке ставитиме Путін, - зменшення української армії в рази. "Це абсолютно зрозуміло. Якщо ми змогли зробити армію 800 тисяч, то зрозуміло, що ми плюс Європа - це армія, яка здатна не тільки захищатися, а здатна дати відсіч Путіну. Він це розуміє", - зазначив Зеленський.

Найшвидший шлях для цього - тиснути на США, щоб Україну не прийняли в НАТО. І тиснути на решту союзників, щоб вони вимагали від України скоротити армію в п'ять разів. "Це те, що він хоче. Ми не дамо це зробити, але він намагатиметься", - додав президент.

Про українську стратегію у відносинах із Трампом

За словами Зеленського, найголовніша стратегія з Трампом полягає в тому, щоб відсікти голоси, які доносять до нього проросійську позицію. Щоб навколо нього було більше голосів з Європи, щоб він чітко розумів деталі та ризики, які можуть бути в майбутньому.

"Трамп мені сказав і публічно про це говорив, що робитиме все, щоб закінчити війну цього року. Я йому сказав, що ми - ваш партнер. Ця війна у нас, ми знаємо всі болючі місця, ми втрачали наших людей. Ми хочемо закінчити війну цього року. Але не просто швидко, а справедливо передусім, надійно для нас. Ми будемо робити все для цього", - додав він.

***

Давоський форум-2025 проходить з 20 по 24 січня, його основною темою є "Співпраця заради інтелектуальної епохи". Очікується участь близько 60 глав держав і 900 керівників провідних компаній світу.

Дискусії на українські теми відбуватимуться в "Українському домі". Наприклад, на 23 січня запланована сесія "Україна: Дорога вперед" з обговоренням російсько-української війни та перспектив мирної угоди. Серед заявлених учасників - міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, голова Європарламенту Роберта Мецола і латвійський президент Едгарс Рінкевичс.

Володимир Зеленський у межах поїздки проведе двосторонні переговори з лідерами Латинської Америки та Азії, а також зустрінеться з великим бізнесом.

Зазначимо, раніше словацький прем'єр Роберт Фіцо пропонував зустріч на полях форуму в Давосі, щоб обговорити газове питання. Офіційно зустріч не підтверджено, за словами Зеленського, він не може нічого планувати з людиною, яка "може поїхати в Давос, але опиниться десь у Сочі".