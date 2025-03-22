У Трампа гадають, що РФ не намагається завоювати всю Україну, бо "повернула" 5 регіонів

Російська Федерація не прагне поглинути всю Україну, адже росіяни "повернули" п’ять областей і Крим, й отримали те, що їм потрібно.

Про це заявив спецпредставник США з питань Близького Сходу Стівен Віткофф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю чиновника журналісту Такеру Карлсону.

Спецпредставник наголосив на важливості укладення справедливої угоди для України, але підкреслив, що США і країни Заходу не можуть дозволити цій країні втягнути їх у Третю світову війну. І додав, що це не його точка зору, а політика президента Дональда Трампа.

На питання журналіста, про що свідчать плани Великої Британії та низки інших європейських країн ввести в Україну миротворчі війська в умовах їхнього економічного занепаду, Віткофф заявив, що "це поєднання пози й демонстрації, а також певної спрощеності".

"Гадаю, існує ця ідея, що всі мають бути як Вінстон Черчилль. Що росіяни збираються маршувати через всю Європу. Я вважаю це абсурдним, до речі. У нас є така річ, як НАТО, якої не було під час Другої світової війни. Я не думаю, що росіяни хочуть пройти Європою", - сказав спецпредставник Трампа.

На думку політика, Росія не намагається поглинути Україну.

"Росіяни також отримали те, що хотіли. Вони "повернули" ці п’ять регіонів. Вони мають Крим і отримали те, що їм потрібно. Навіщо їм ще щось?", - заявив Віткофф.