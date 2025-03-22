У Трампа гадають, що РФ не намагається завоювати всю Україну, бо "повернула" 5 регіонів
Російська Федерація не прагне поглинути всю Україну, адже росіяни "повернули" п’ять областей і Крим, й отримали те, що їм потрібно.
Про це заявив спецпредставник США з питань Близького Сходу Стівен Віткофф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю чиновника журналісту Такеру Карлсону.
Спецпредставник наголосив на важливості укладення справедливої угоди для України, але підкреслив, що США і країни Заходу не можуть дозволити цій країні втягнути їх у Третю світову війну. І додав, що це не його точка зору, а політика президента Дональда Трампа.
На питання журналіста, про що свідчать плани Великої Британії та низки інших європейських країн ввести в Україну миротворчі війська в умовах їхнього економічного занепаду, Віткофф заявив, що "це поєднання пози й демонстрації, а також певної спрощеності".
"Гадаю, існує ця ідея, що всі мають бути як Вінстон Черчилль. Що росіяни збираються маршувати через всю Європу. Я вважаю це абсурдним, до речі. У нас є така річ, як НАТО, якої не було під час Другої світової війни. Я не думаю, що росіяни хочуть пройти Європою", - сказав спецпредставник Трампа.
На думку політика, Росія не намагається поглинути Україну.
"Росіяни також отримали те, що хотіли. Вони "повернули" ці п’ять регіонів. Вони мають Крим і отримали те, що їм потрібно. Навіщо їм ще щось?", - заявив Віткофф.
Умови Путіна та резолюція конгресменів
У вересні 2022 року на території "ДНР" та "ЛНР" і в тимчасово окупованих районах Запорізької та Херсонської областей, відбулися незаконні "референдуми" про входження цих територій до складу Росії.
За підсумками явно сфальсифікованих результатів, 2 жовтня того ж року, Конституційний суд РФ визнав такими, що відповідають Конституції РФ усі чотири підписаних колаборантами "угоди" про приєднання до Росії територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
У червні 2024 року російський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий розпочати мирні переговори, якщо ЗСУ повністю виведуть війська з вищезгаданих чотирьох областей.
Президент Володимир Зеленський відкинув таку пропозицію і назвав її фантазіями та ультиматумом.
Днями у Конгресі США представили двопартійну резолюцію, що відкидає будь-які претензії Росії на суверенні території України.
Документ гарантує, що жодна політика чи рішення США не мають права визнавати незаконну російську окупацію Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
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