Трампа еще раз номинировали на Нобелевскую премию мира

Кандидатуру Трампа выставили два норвежских депутата

Депутаты Норвегии выдвинули кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом информирует норвежская телерадиокомпания NRK.

Два депутата правящей "Партии прогресса" внесли кандидатуру Трампа из-за его вклада в денуклеаризацию Корейского полуострова.

"Президент Трамп с помощью его нетрадиционного стиля помог нам увидеть прорыв в отношениях с Северной Кореей", - сообщили депутаты.

Трамп будет иметь возможность получить премию в следующем году, так как кандидатуру на получение премии мира в 2018 году должны были внести до января.

Напомним, в мае Трамп стал официальным номинантом на Нобелевскую премию мира.

Письмо к Норвежскому комитету Нобелевской премии подписали 17 американских конгрессменов.

В обращении к комитету американские законодатели отмечают, что президент США Дональд Трамп "без устали давил на Северную Корею, чтобы закончить ее незаконную вооруженную программу и принести мир в регион".