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У Трампа допускають позови проти співробітників та одержувачів грантів USAID, - ЗМІ

Фото: проти співробітників та одержувачів грантів USAID можуть відкрити справи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Адміністрація президента США Дональда Трампа допускає кримінальні справи проти співробітників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або одержувачів грантів. Їх можуть підозрювати у нецільовому використанні допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

За словами джерел видання, виконувач обов'язків заступника адміністратора USAID Пітер Марокко повідомив американським законодавцям на закритому брифінгу, що він і його співробітники розглядають можливість передачі кримінальних справ до Міністерства юстиції.

Один з присутніх на брифінгу зазначив, що залишається невідомим, чи виконає команда Трампа погрозу. Але це розцінили як важливий сигнал, який пролунав на зустрічі з членами комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу.

У внутрішній записці за січень від Офісу генінспектора USAID йшлося про опір деяких отримувачів грантів у наданні інформації, яку вважають важливою у нагляді за використанням коштів. Там звернули увагу на 8 млрд доларів, що надавалися передусім через агентства ООН і банки з багатостороннього розвитку. 

У записці від 10 лютого зазначали, що через масові скорочення і примусові відпустки співробітників та підрядників USAID і замороження грошей тепер є проблеми і з контролем за використанням коштів.

Замороження допомоги через USAID

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа у перші дні роботи призупинила фінансування міжнародної допомоги через агентство USAID. У Трампа хочуть ліквідувати агентство.

Як раніше повідомляли у Вашингтоні, у Трампа хочуть перевірити доцільність надання гуманітарної допомоги та відповідність її до політики адміністрації.

Як відомо, офіс USAID в Україні також припинив роботу. Видання NBC News повідомило, що США припинили підтримку програми з відновлення енергосистеми України.

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Сполучені Штати АмерикиГуманітарна допомогаДональд Трамп