У Трампа допускають позови проти співробітників та одержувачів грантів USAID, - ЗМІ

За словами джерел видання, виконувач обов'язків заступника адміністратора USAID Пітер Марокко повідомив американським законодавцям на закритому брифінгу, що він і його співробітники розглядають можливість передачі кримінальних справ до Міністерства юстиції.

Один з присутніх на брифінгу зазначив, що залишається невідомим, чи виконає команда Трампа погрозу. Але це розцінили як важливий сигнал, який пролунав на зустрічі з членами комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу.

У внутрішній записці за січень від Офісу генінспектора USAID йшлося про опір деяких отримувачів грантів у наданні інформації, яку вважають важливою у нагляді за використанням коштів. Там звернули увагу на 8 млрд доларів, що надавалися передусім через агентства ООН і банки з багатостороннього розвитку.

У записці від 10 лютого зазначали, що через масові скорочення і примусові відпустки співробітників та підрядників USAID і замороження грошей тепер є проблеми і з контролем за використанням коштів.