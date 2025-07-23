Трамп звинуватив Обаму у спробі "перевороту": той відповів

Президент США Дональд Трамп звинуватив свого попередника Барака Обаму і колишню держсекретарку Гілларі Клінтон у "поширенні фейків" щодо втручання РФ у вибори 2016 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Трамп звинуватив Обаму і Клінтон у спробі "перевороту" і зажадав притягнути зазначених осіб до відповідальності.
"Міністерство юстиції США повинно буде діяти. Рішення ухвалюватиме наш міністр юстиції", - сказав він.
Обама порушив мовчання, назвавши заклик Трампа "обурливим". За словами експрезидента США, республіканець намагається "відвернути увагу".
"З поваги до адміністрації президента ми зазвичай не удостоюємо відповіддю постійні дурниці та дезінформацію, які виходять із Білого дому. Але ці заяви настільки обурливі, що заслуговують на відповідь. Ці дивні звинувачення сміховинні і являють собою слабку спробу відвернути увагу", - сказав Обама.
Кілька днів тому, 20 липня, директорка Нацрозвідки США Тулсі Габбард анонсувала публікацію документів із ймовірними доказами змови серед посадовців під керівництвом Обами.
Нібито його тодішня адміністрація поширювала неправдиві дані про втручання Росії в президентські вибори 2016 року.
Раніше президент США Дональд Трамп подав до суду на The Wall Street Journal. Причиною стала публікація про його привітання секс-злочинця Джефрі Епштейна понад 20 років тому.
WSJ писало, що у 2003 році Гіслен Максвелл зібрала листи для альбому до дня народження Епштейна. Лист з ім'ям Трампа був непристойним. Він складався з кількох рядків машинописного тексту, обрамлених контуром оголеної жінки.
Американський лідер звинуватив газету в "кричущих порушеннях журналістської етики та стандартів достовірності інформації".
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