Трамп звільнив главу Бюро з авторських прав: демократ звинуватив його в захопленні влади

Звільнення Шири Перлмуттер у суботу відбулося через два дні після того, як Трамп звільнив главу Бібліотеки Конгресу США - Карлу Гейден, яка здійснювала нагляд за бюро з авторських прав.

Зі свого боку демократи Конгресу піддали критиці дії Трампа щодо Перлмуттер і Гейден.

"(Звільнення Трампом Перлмуттер - ред.) є нахабним, безпрецедентним, захопленням влади без будь-яких правових підстав. Її перебування на посаді вивело Бюро з авторських прав у 21 століття, всебічно модернізувавши його діяльність і встановивши світові стандарти на стику ШІ та інтелектуальної власності", - заявив представник Джо Морелл із Нью-Йорка, головний демократ у Комітеті з адміністрування Палати представників, що курирує федеральні вибори.

Bloomberg зазначило, що Перлмуттер була призначена на свою посаду в жовтні 2020 року. До її обов'язків входило консультування Конгресу та органів виконавчої влади з питань політики в галузі авторських прав, а також керівництво адмініструванням важливих положень закону США про авторські права.