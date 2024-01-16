Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні

"Ситуація з Україною настільки жахлива... І ми збираємося вирішити це, ми збираємося вирішити це дуже швидко", - сказав він.

За його словами, він "прекрасно ладнає" з Путіним і це, на його думку, більше плюс, ніж мінус.

"Ми з Путіним чудово ладнаємо. Ми дуже добре ладнаємо. Це добре, а не погано", - запевнив він.

У зв'язку з цим Трамп не виключив, що йому вдасться залучити до вирішення питання щодо України не лише главу Кремля Володимира Путіна, а й президента України Володимира Зеленського.

"Я дуже добре знаю президента Путіна, я дуже добре знаю Зеленського, я можу залучити його, ми вирішимо це дуже швидко. Цього (війни, - ред.) ніколи не мало статися", - додав Трамп.

Вибори у США

Президентські вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден. Від республіканців, крім Дональда Трампа, у фаворитах екс-посол США в ООН Ніккі Хейлі.

У грудні Трампа виключили з виборчого бюлетеня на праймеріз у штаті Мен. Крім того, Верховний суд штату Колорадо також заборонив Трампу брати участь у праймериз на його території. У той же час Трамп переміг на внутрішньопартійних виборах республіканців в Айові.

Докладніше про головні теми виборів у США - у матеріалі РБК-Україна.