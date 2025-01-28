Трамп знову натякнув на третій президентський термін

Дональд Трамп заявив, що він "на 100% не впевнений", що не може балотуватися на третій президентський термін. Це не перший натяк на цю тему 78-річного президента США.

"Я зібрав багато грошей для наступних перегонів, але, як я припускаю, не зможу використати їх для себе, але я не впевнений на 100%", - сказав Трамп 27 січня на вечері конференції республіканців Палати представників у Доралі, штат Флорида.

Він додав момент невизначеності, запитавши спікера Палати представників Майка Джонсона: "Я не впевнений, чи можна мені знову балотуватися, Майк? Краще б я тебе в це не вплутував".

Це не вперше, коли Трамп натякає на можливість балотуватися на третій термін. Виступаючи минулої неділі в Лас-Вегасі, штат Невада, він зауважив: "Для мене буде найбільшою честю служити не один, а два або три рази", що ще більше підігріло чутки про його майбутні політичні плани.

Плани республіканців

Раніше республіканець Енді Оглс зі штату Теннессі представив резолюцію про внесення змін до 22-ї поправки до конституції, яка встановлює поточний ліміт двох термінів для президентів.

Поправка Оглза дасть змогу будь-якому президенту обиратися на третій термін, якщо його перші два терміни не були послідовними. Таким чином, вона стосується виключно Трампа, який був президентом у 2017-2021 роках.

Однак схвалення цієї поправки вкрай малоймовірне. Формальне внесення поправки вимагає або двох третин голосів у Палаті представників і Сенаті - у республіканців недостатньо місць, щоб ухвалити її - або через конституційний з'їзд, який не проводився з 18 століття. Потім, щоб ратифікувати нову поправку, її мають схвалити три чверті законодавчих зборів штатів (тобто 38 штатів).