Трамп значительно сократил разрыв с Байденом

Президент США Дональд Трамп существенно сократил разрыв в избирательной гонке со своим оппонентом, демократом Джо Байденом. Социологи объясняют уменьшение разрыва экономическим ростом в стране.

Об этом свидетельствуют свежие результаты социологического опроса, проведенного компаниями Harvard CAPS / Harris, пишет The Hill.

"47% тех, кто собирается принять участие в выборах заявили, что проголосовали бы за Байдена, если бы выборы состоялись сейчас. В то же время, 45% отметили, что поддержат Трампа", - отмечается в сообщении.

Таким образом, последний опрос свидетельствует об улучшении позиций на три балла для Трампа и ухудшение на два балла для Байдена по сравнению с результатами за август.

Социологи объясняют уменьшение разрыва тем, что нынешний глава Белого дома продемонстрировал положительную динамику в плане экономического роста в стране.

Опрос проводился с 22 по 24 сентября с участием 1314 американских граждан, имеющих право голоса на выборах в Соединенных Штатах.

Напомним, что Джо Байден опережает президента Дональда Трампа на общенациональном уровне на 9 процентов.

Более подробно об американской предвыборной гонке читайте в материале РБК-Украина "Высокие ставки. Почему Трамп может уступить Байдену на выборах в США".