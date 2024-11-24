Трамп збирається стати головним переговорником щодо кризи в Газі, - Axios

Обраний президент США Дональд Трамп виступатиме як "головний переговорник" щодо кризи в Газі. На нього покладають великі надії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Зокрема, сім'ї заручників та налаштовані на угоду ізраїльські чиновники сподіваються, що Трампу вдасться переконати прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху припинити війну в Газі в обмін на звільнення заручників, яких утримує ХАМАС.
Тим часом новий прессекретар Трампа у Білому домі Каролін Лівіт повідомила виданню, що новообраний президент США відновить більш суворі санкції проти Ірану, боротиметься з тероризмом і підтримає Ізраїль.
"Президент Трамп виступатиме як головний переговорник Америки і працюватиме над тим, щоб повернути додому невинних мирних жителів, які утримуються як заручники", - сказала вона.
Axios пише, що менш ніж за два місяці до інавгурації Трампа угоду про звільнення заручників, а також про припинення вогню, навряд чи буде досягнуто.
Натомість обраний президент США, швидше за все, успадкує кризу і відповідальність за сімох американців, яких утримує ХАМАС, четверо з яких, як вважають, живі.
Деякі ізраїльські чиновники кажуть, що Трамп, який заявив, що хоче якнайшвидшого закінчення війни в Газі, матиме набагато більше важелів та впливу на Нетаньяху, ніж чинний президент США Джо Байден.
Нагадаємо, що крім війни в Газі, Дональд Трамп неодноразово заявляв про намір зупинити війну між Росією та Україною.
Однак учора головний соратник новообраного президента в Сенаті Майк Раундс виступив проти переговорів про мирну угоду між Росією та Україною. Він заявив, що Кремлю не можна довіряти.
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