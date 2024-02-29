Трамп заявляє про свій президентський імунітет. Суд погодився розглянути справу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill .

Верховний суд у середу погодився розглянути питання, чи може колишній президент Дональд Трамп бути притягнутий до кримінальної відповідальності за його спроби скасувати програш на переобранні у 2020 році, порушивши історичну справу, яка перевіряє межі президентського імунітету.

Цей процес тривав би тижні, якщо не місяці, що допомогло б Трампу ще більше затягти час, тим самим давши йому шанс повернутися до Білого дому та припинити судове переслідування до того, як присяжні зможуть розглянути справу.

На пропозицію адвоката Трампа Джека Сміта Верховний суд натомість вирішив розглянути заяви колишнього президента про імунітет зараз, хоча судді відхилили первинне прохання Сміта просто не втручатися у цю справу та дозволити судовому розгляду негайно просунутися вперед.

У Вашингтоні, округ Колумбія, Трамп заявляє про свій імунітет від чотирьох федеральних кримінальних звинувачень, які звинувачують його в змові з метою підірвати результати президентських виборів 2020 року, але він також навів аналогічні аргументи на захист свого втручання у вибори в Джорджії та звинувачення щодо таємних документів. Трамп не визнав себе винним.

Трамп відреагував на новину у Truth Social, написавши, що вчені-юристи “надзвичайно вдячні” за рішення Верховного суду розглянути цю справу.

“Без президентського імунітету президент не зможе належним чином функціонувати чи приймати рішення у найкращих інтересах Сполучених Штатів Америки. Президенти завжди будуть стурбовані і навіть паралізовані перспективою неправомірного судового переслідування та відплати після того, як вони залишать свою посаду. Фактично це може призвести до здирництва та шантажу президента”, - написав Трамп.

Звинувачення Трампа

Раніше ми писали, що Дональду Трампу у серпні 2023 року висунули звинувачення у спробі сфальшувати вибори.

У липні минулого року стало відомо , що суд над Трампом пройде у травні 2024 року, у розпал президентської кампанії.