Трамп заявив про загрозу економічного краху США: що стоїть за гучною заявою

Отже, президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву щодо майбутнього американської економіки. Він заявив, що скасування судами мит, запроваджених ним проти інших країн, може призвести до економічного краху США.

Скасування мит – "дорога до катастрофи"

Трамп висловив занепокоєння тим, що суди можуть визнати незаконними запроваджені ним мита на імпорт з низки країн. За його словами, це відкриє шлях іноземним урядам до економічного тиску на США.

Якщо суди якимось чином винесуть рішення проти нас щодо мит, це дозволить іншим країнам утримувати нашу країну в заручниках за допомогою своїх антиамериканських тарифів, які вони використовуватимуть проти нас", - написав Трамп.

Суд скасував митні тарифи Трампа

28 травня 2025 року Федеральний суд США вирішив, що Дональд Трамп перевищив свої повноваження, коли ввів мита на імпорт. Він посилався на закон 1977 року - IEEPA. Але суд вважає, що цей закон не дозволяє президенту діяти без згоди Конгресу.

Це рішення скасувало низку тарифів, включаючи 10% на всі імпортні товари та 25% на імпорт з Китаю, Мексики та Канади, які були введені адміністрацією Трампа в рамках його торгової політики.

Наступного дня після рішення суду, Апеляційний суд Федерального округу тимчасово призупинив його виконання, дозволивши тарифам залишатися в силі на період розгляду апеляції.

"Це буде економічне розорення"

Трамп заявив, що наслідки такого судового рішення можуть бути руйнівними: "Це означатиме економічний крах Сполучених Штатів Америки!"

Мита являються ключовим інструментом економічної політики Трампа під час його каденції. Вони торкнулися товарів з Китаю, Євросоюзу, Канади та інших країн. Політик вважає їх ефективним засобом захисту національного інтересу та економічного суверенітету США.