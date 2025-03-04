Трамп заявив про суворі покарання для студентів за участь у протестах

Президент США Дональд Трамп зробив різку заяву, в якій анонсував серйозні заходи проти навчальних закладів, що дозволяють проведення незаконних протестів на своїх територіях.

За словами Трампа, будь-яке федеральне фінансування буде негайно припинено для коледжів, шкіл та університетів, де не буде вжито належних заходів для незаконних акцій.

"Будь-яке федеральне фінансування буде припинено для будь-якого коледжу, школи або університету, який дозволяє незаконні протести", - заявив президент.

Він також зазначив, що агітатори, які беруть участь у таких протестах, будуть поміщені до в'язниці або депортовані назад у свої країни.

Президент підкреслив, що американські студенти, які беруть участь у протестах, також будуть піддані серйозним санкціям. Вони можуть бути виключені з навчальних закладів назавжди або заарештовані в незалежності від тяжкості злочину.