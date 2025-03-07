Трамп заявив, що у України та РФ немає іншого вибору, як укласти мирну угоду

Президент США Дональд Трамп заявив, що і Україна, і Росія, хочуть досягти мирної угоди. Водночас він зазначив, що на його думку, країни не мають інший вибір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Fox News .

"Мені здається, що Україна, хоче укласти мирову угоду, тому що я не вважаю, що вона має вибір. Я також думаю, що Росія хоче укласти угоду, тому що в якийсь інший спосіб, який тільки я знаю, вони не мають вибору", - заявив Трамп під спілкування із журналістами в Білому домі.

Нагадаємо, що під час цього ж виступу президент США заявив, що Штати досягли "великого прогресу" з Україною та РФ за останні дні. Він наголосив, що було б чудово довести цю справу до кінця.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними Bloomberg, Трамп хоче "пов'язати" підписання про корисні копалини з вимогами до України погодитися на швидке припинення вогню.

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