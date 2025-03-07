Трамп заявил, что у Украины и РФ нет другого выбора, как заключить мирное соглашение

Президент США Дональд Трамп заявил, что и Украина, и Россия, хотят достичь мирного соглашения. В то же время он отметил, что по его мнению, страны не имеют другой выбор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Fox News .

"Мне кажется, что Украина хочет заключить мировое соглашение, потому что я не считаю, что она имеет выбор. Я также думаю, что Россия хочет заключить соглашение, потому что каким-то другим способом, который только я знаю, они не имеют выбора", - заявил Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

Напомним, что во время этого же выступления президент США заявил, что Штаты достигли "большого прогресса" с Украиной и РФ за последние дни. Он подчеркнул, что было бы замечательно довести это дело до конца.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по данным Bloomberg, Трамп хочет "связать" подписание о полезных ископаемых с требованиями к Украине согласиться на быстрое прекращение огня.

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