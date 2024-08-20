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Трамп заявив, що прийме поразку на виборах президента, але за однієї умови

Вівторок 20 серпня 2024 06:39
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Трамп заявив, що прийме поразку на виборах президента, але за однієї умови Фото: кандидат у президенти США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп не буде оскаржувати результати виборів, якщо він на них програє. Але за умови, що вважатиме голосування чесним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю телеканалу CBS.

"Я думаю, якщо я програю, ця країна впаде в такий штопор, подібний якому вона ще ніколи раніше не бачила - як у 1929 році, - але якщо я зроблю (програю - ред.), і вибори будуть вільними і чесними, я безумовно, прийму їх результати", - сказав Трамп.

При цьому CBS зазначає, що республіканець не робив цього, коли програв президентські вибори 2020 року нинішньому президенту США Джо Байдену.

Під час інтерв'ю Трамп додав, що не оскаржуватиме результати виборів, якщо вважатиме їх справедливими.

"Якщо я побачу, що у нас будуть чесні та вільні вибори, а я сподіваюся, що зможу це сказати, - ви не побачите більш благородної людини, ніж я. Я благородна людина", - заявив колишній президент Америки.

Також на думку Трампа, "за останні чотири роки було зроблено кроки, які зроблять" майбутні вибори президента в листопаді "вільними та справедливими".

Нагадаємо, що в інтерв'ю Reuters Трамп заявив, що у разі перемоги запропонує генеральному директору Tesla та SpaseX Ілону Маску посаду у своїй адміністрації. Зокрема, республіканець хотів би бачити мільярдера в кабінеті міністрів або ж у якості радника, якщо той погодиться.

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