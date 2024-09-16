ua en ru
Пн, 16 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Трамп заявив, що на нього скоїли замах через риторику Байдена та Гарріс

Понеділок 16 вересня 2024 19:16
UA EN RU
Трамп заявив, що на нього скоїли замах через риторику Байдена та Гарріс Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Кандидат в президенти США Дональд Трамп стверджує, що замах на його життя скоїли через риторику президента Джо Байдена та віцепрезидента Камали Гарріс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Трамп заявив, що нападник "повірив у риторику Байдена та Гарріс і діяв відповідно до неї".

"Через їхню риторику в мене стріляють, тоді як я - той, хто збирається врятувати країну, а вони - ті, хто руйнує країну - як зсередини, так і ззовні", - наголосив він.

Трамп вказав на коментарі Байдена та Харріса про те, що він є загрозою для демократії, і сказав: "Це люди, які хочуть знищити нашу країну".

Він також заявив, що Байден і Харріс "є справжньою загрозою".

"Вони використовують дуже підбурливу мову. Я теж можу нею користуватися. Набагато краще, ніж вони, але ні", - додав Трамп.

Замах на Трампа

Нагадаємо, вчора, 15 вересня, агенти Секретної служби відкрили вогонь по озброєному чоловіку біля гольф-клубу у якому перебував кандидат у президенти США Дональд Трамп. Після затримання з'ясувалося, що це громадянин США Раян Веслі Рут.

Наразі підозрюваний у ймовірній спробі вбивства Трампа перебуває у федеральному суді. Прокуратура досі не оголосила звинувачення.

Федеральне бюро розслідувань назвало інцидент "схожим на спробу вбивства колишнього президента Трампа".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Камала Гарріс
NEWS
Україна отримає від Данії ще одну партію винищувачів F-16 до кінця року
Україна отримає від Данії ще одну партію винищувачів F-16 до кінця року
DAILY
Посол Василь Боднар: Туреччина продовжує бути активним посередником між Україною і Росією
Роман Коткореспондент РБК-Україна Посол Василь Боднар: Туреччина продовжує бути активним посередником між Україною і Росією