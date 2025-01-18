Трамп заявив, що може відтермінувати заборону TikTok у США на 90 днів

"90-денне продовження - це те, що, найімовірніше, буде зроблено, тому що це доречно. Якщо я вирішу це зробити, я, ймовірно, оголошу про це в понеділок", - сказав Трамп в інтерв'ю NBC.

Згідно із законом, ухваленим торік і який учора одноголосно підтримав Верховний суд США, соцмережа TikTok повинна буде до неділі розірвати зв'язки зі своєю материнською компанією ByteDance, що базується в Китаї. Або ж припинити свою діяльність у Сполучених Штатах, щоб розвіяти побоювання, що вона становить загрозу нацбезпеці.

Також учора в TikTok заявили, що в неділю застосунок припинить роботу в США, якщо адміністрація поки що чинного президента Сполучених Штатів Джо Байдена не надасть гарантії для Apple і Google, що вони не зіткнуться з примусовими заходами, коли заборона набуде чинності.

У Білому домі відреагували на заяву TikTok, назвавши її вивертом і зазначивши, що вжиття заходів це вже прерогатива нової адміністрації Трампа.

"Ми не бачимо причин для TikTok або інших компаній вживати жодних дій у найближчі кілька днів до вступу адміністрації Трампа на посаду в понеділок", - заявила прессекретарка Карін Жан-П'єр.