Трамп заявив, що братиме участь у дебатах з Гарріс

Наступні дебати, які заплановані на 10 вересня, проводитиме телеканал ABC News. Останніми днями Трамп наполягав на тому, щоб дебати проводив більш консервативний телеканал Fox News, називаючи ABC "блазнем".

Однак під час телефонної конференції з репортерами Трамп заявив, що вестиме дебати з Гарріс, незалежно від того, чи буде це ABC, і сказав, що він "готовий провести більше, ніж одні дебати насправді".

Хоча Трамп висловив невдоволення програмою ABC, яку він подивився в понеділок і визнав сприятливою для президента Джо Байдена і Камали Гарріс, він підкреслив важливість дебатів для президентських перегонів.

"Я вважаю, що, незалежно від того, висуваєтеся ви від демократів чи республіканців, проведення дебатів - це обов'язкова умова", - сказав Трамп.