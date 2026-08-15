Трамп заявив про намір оголосити Ормузьку протоку територією США

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом планує оголосити Ормузьку протоку територією Сполучених Штатів. Насправді юрисдикцію над протокою мають Іран та Оман, а Вашингтон жодних прав на неї не має.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
Що заявив Трамп
Виступаючи на Лонг-Айленді в п'ятницю, Трамп сказав: "Дуже скоро я оголошу Ормузьку протоку територією Сполучених Штатів". Заяву він зробив під час промови про боротьбу з "злочинністю" в США, і жодних пояснень, яким чином збирається зробити це стратегічно важливе водне сполучення американською територією, не дав - попри те, що юридично США не мають над протокою жодної юрисдикції.
Ормузька протока розташована між Перською та Оманською затоками: на північному узбережжі - Іран, на південному - Оман. Через цю протоку проходить приблизно 20% світового обсягу нафти й газу, а через війну США з Іраном і подальше закриття протоки ціни на енергоносії у світі різко зросли.
Про що каже Трамп уже шість місяців
Відколи конфлікт розпочався приблизно пів року тому, Трамп неодноразово заявляв, що США контролюють протоку. Двічі він розгортав там морську блокаду, наполягаючи на американському домінуванні над транзитом нафти з регіону.
Що відповідає Іран
В Ірані заяви Трампа про контроль над водним шляхом заперечують. У середу Управління Перської затоки та Ормузької протоки Ірану написало в соцмережі X, що незалежно від того, кому протока "належить", реальність не зміниться: Ормузька протока залишається заблокованою і не відкриється, доки не приймуть умови Ірану.
Ситуація навколо Ормузької протоки продовжує загострюватися. Того ж дня Reuters повідомило, що рух танкерів протокою майже зупинився - це сталося після того, як Іран обстріляв ще два судна. Раніше ввечері у четвер МЗС ОАЕ звинуватило Іран в черговій атаці, після того як державна нафтова компанія ADNOC заявила про напад на два свої судна саме в цій протоці.
Заяви про контроль над водним шляхом лунають з обох боків. Раніше президент США заявив, що Штати повністю контролюють Ормузьку протоку, тоді як Іран наполягає, що керує нею одноосібно. На тлі цього протистояння США також анонсували безпрецедентні заходи проти Ірану - насамперед ідеться про потужний економічний тиск на режим.