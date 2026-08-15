Трамп заявив про намір оголосити Ормузьку протоку територією США

Що заявив Трамп

Виступаючи на Лонг-Айленді в п'ятницю, Трамп сказав: "Дуже скоро я оголошу Ормузьку протоку територією Сполучених Штатів". Заяву він зробив під час промови про боротьбу з "злочинністю" в США, і жодних пояснень, яким чином збирається зробити це стратегічно важливе водне сполучення американською територією, не дав - попри те, що юридично США не мають над протокою жодної юрисдикції.

Ормузька протока розташована між Перською та Оманською затоками: на північному узбережжі - Іран, на південному - Оман. Через цю протоку проходить приблизно 20% світового обсягу нафти й газу, а через війну США з Іраном і подальше закриття протоки ціни на енергоносії у світі різко зросли.

Про що каже Трамп уже шість місяців

Відколи конфлікт розпочався приблизно пів року тому, Трамп неодноразово заявляв, що США контролюють протоку. Двічі він розгортав там морську блокаду, наполягаючи на американському домінуванні над транзитом нафти з регіону.

Що відповідає Іран

В Ірані заяви Трампа про контроль над водним шляхом заперечують. У середу Управління Перської затоки та Ормузької протоки Ірану написало в соцмережі X, що незалежно від того, кому протока "належить", реальність не зміниться: Ормузька протока залишається заблокованою і не відкриється, доки не приймуть умови Ірану.