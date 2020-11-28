Трамп может заявить об участии в выборах-2024 во время инаугурации Байдена

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность объявить о намерении баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Он может заявить об участии в выборах во время церемонии инаугурации Джо Байдена в январе следующего года.

Об этом сообщает The Daily Beast.

По данным издания, Трамп обсуждает со своими советниками вопросы, связанные с началом своей предвыборной кампании за четыре года до выборов.

Американский президент также может объявить о намерении принять участие в выборах и в течение предпоследней недели января, если будет официально подтверждена победа Байдена на всеобщих выборах.

Отмечается, что около 47% американцев поддерживают участие Дональда Трампа в выборах президента в 2024 году.

Напомним, ранее президент США пообещал оставить свой пост, если коллегия выборщиков проголосует за Байдена. При этом он отметил, что выборщики "совершат ошибку", если проголосуют таким образом.

Во вторник Дональд Трамп впервые выступил в Белом доме с момента фактического поражения на президентских выборах. Он поздравил с высокими показателями на фондовой бирже.