Трамп заявил, что у него пытаются украсть голоса

Фото: Дональд Трамп (facebook.com/Trump)

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него пытаются "украсть" выборы. По его словам, согласно прогнозам, Джо Байден медленно выбивается в лидеры президентской гонки.

Об этом он заявил во время брифинга.

Трамп утверждает, что "выиграл во многих критически важных штатах". Кроме того, он также обвинил во "вмешательстве в выборы" СМИ и лоббистов.

"Наши числа чудесным образом тайно исчезают", - заявил глава Белого дома.

По словам Трампа, некоторые города "погрязли в безнадежной коррупции", а сотрудники избиркомов "охотно совершали мошенничество".

"Они пытаются сфальсифицировать выборы, и мы не можем этого допустить", - заявил президент США.

Дональд Трамп утверждает, что избирательные комиссии подсчитывали "незаконные голоса". Глава Белого дома обвинил "большие СМИ, большие деньги и большие технологии" в том, что они выступают против него и за демократов.

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден заявил в телеобращении, что не сомневается в своей победе.

"Мы уверены, что после окончания подсчета голосов Камалла Харрис (сенатор, кандидат в вице-президенты - ред.) и я будем победителями", - сказал он.

В настоящее время в США продолжается подсчет голосов, причем некоторые штаты заявили, что это займет несколько дней.

Так, штат Джорджия пообещал, что будет считать голоса в течение десяти дней.

Трамп потребовал остановить подсчет голосов, обвиняя демократов в манипуляциях с бюллетенями.