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Трамп заявив, що у нього намагаються вкрасти голоси

Вашингтон, П'ятниця 06 листопада 2020 03:30
Трамп заявив, що у нього намагаються вкрасти голоси
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/Trump)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Дональд Трамп заявив, що у нього намагаються "вкрасти" вибори. За його словами, згідно з прогнозами, Джо Байден повільно вибивається в лідери президентських перегонів.

Про це він заявив під час брифінгу.

Трамп стверджує, що "виграв у багатьох критично важливих штатах". Крім того, він також звинуватив во "втручання у вибори" ЗМІ і лобістів.

"Наші числа чудесним чином таємно зникають", - заявив глава Білого дому.

За словами Трампа, деякі міста "загрузли в безнадійній корупції", а працівники виборчкомів "охоче вчиняли шахрайство".

"Вони намагаються сфальсифікувати вибори, і ми не можемо цього допустити", - заявив президент США.

Дональд Трамп стверджує, що виборчі комісії підраховували "незаконні голоси". Глава Білого дому звинуватив "великі ЗМІ, великі гроші і великі технології" в тому, що вони виступають проти нього і за демократів.

Кандидат у президенти США від демократів Джозеф Байден заявив у телезверненні, що не сумнівається в своїй перемозі.

"Ми впевнені, що після закінчення підрахунку голосів Камалла Харріс (сенатор, кандидат у віце-президенти - ред.) і я будемо переможцями", - сказав він.

Зараз у США триває підрахунок голосів, причому деякі штати заявили, що це займе кілька днів.

Так, штат Джорджія пообіцяв, що буде рахувати голоси протягом десяти днів.

Трамп зажадав зупинити підрахунок голосів, звинувачуючи демократів у маніпуляції з бюлетенями.

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