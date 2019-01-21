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Трамп заявив про найбільше зростання зайнятості в промисловості США з 1997

Новини » Політика    21.01.2019 - 18:36
Трамп заявив про найбільше зростання зайнятості в промисловості США з 1997
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

На думку глави США, ситуація у сфері буде поліпшуватися і далі

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що в 2018 році було найбільше зростання зайнятості населення у сфері промисловості з 1997 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського лідера.

Він підкреслив, що попередня адміністрація запевняла, що "промисловість не повернеться у США".

Трамп заявив про найбільше зростання зайнятості в промисловості США з 1997

"У минулому році спостерігалося найкраще зростання зайнятості в американській промисловості з 1997 року, тобто за 21 рік. Попередня адміністрація говорила, що промисловість не повернеться у США, "вам знадобиться чарівна паличка". Думаю, я знайшов чарівну паличку - і все буде тільки поліпшуватися", - написав президент США.

Нагадаємо, в кінці грудня минулого року фондовий ринок США показало рекордне з 2009 року денне зростання.

РБК-Україна також писало, що Китай пообіцяв збільшити закупівлі американських товарів.

Додамо також, МВФ погіршив прогноз по зростанню світової економіки: фонд прогнозує зростання світової економіки на 3,5% в 2019 році і 3,6% в 2020 році. Так, у порівнянні з жовтнем 2018 року прогноз погіршений на 0,2 і 0,1 п.п. на 2019 і 2020 рік відповідно. Відзначимо, МВФ знизив прогнози щодо зростання ВВП у країнах з розвиненою економікою до 2,0% в 2019 році і до 1,7% в 2020 році.

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Новини України Сполучені Штати АмерикипромышленностьДональд Трамп
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