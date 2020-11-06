Трамп заявил, что исход президентских выборов должен решать Верховный суд

Сегодня, 6 ноября, президент США Дональд Трамп заявил, что исход президентских выборов в Соединенных Штатах должен будет решить Верховый суд. По его мнению, было учтено слишком много незаконно поданных голосов.

Об этом Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.

"Я с легкостью выигрываю президентские выборы Соединенных Штатов, (если учитывать) легально поданные голоса. Наблюдателям не было позволено каким-либо путем делать их работу, и, следовательно, голоса, поданные в этот период (в ходе почтового голосования), должны считаться незаконными голосами", - написал Трамп.

Отметим, по прогнозу итогов голосования от AP, у Дональда Трампа сейчас 214 голосов выборщиков, тогда как у кандидата от демократов Джо Байдена 264 и ему нужно только шесть голосов для победы на выборах.

Напомним, в четверг Трамп сообщил, что собирается подавать иски против штатов, в которых побеждает демократ Джо Байден. Якобы есть доказательства фальсификации и мошенничества на выборах его оппонента.

Кроме того, глава Белого дома призывал остановить подсчет голосов на выборах в США.