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Трамп запропонував Маску посаду у разі президентства

Четвер 05 вересня 2024 21:34
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Трамп запропонував Маску посаду у разі президентства Фото: Дональд Трамп та Ілон Маск (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги на президентських виборах у США запропонує посаду Ілону Маску. Він хоче створити комісію з ефективності уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Трампа, він створить комісію з ефективності уряду на чолі з мільярдером Ілоном Маском. Він також заявив, що Маск погодився очолити цей орган.

Трамп не розкрив деталей щодо того, як саме працюватиме така комісія, окрім того, що вона розробить план усунення "шахрайства та неналежних платежів" протягом шести місяців з моменту створення.

"Я створю комісію з ефективності уряду, завданням якої буде проведення повного фінансового аудиту та аудиту ефективності роботи всього федерального уряду і надання рекомендацій щодо радикальних реформ", - заявив Трамп.

Варто зауважити, що раніше сам Маск розповів про розмову з Трампом, і те, що бізнесмен зацікавлений у роботі в цьому органі.

"Я з нетерпінням чекаю можливості послужити Америці, якщо з'явиться така можливість. Мені не потрібна ні зарплата, ні титул, ні визнання", - заявляв Маск.

Що передувало

Варто зауважити, що Маск активно підтримує Дональда Трампа у виборчій кампанії в президенти США. ЗА заявами ЗМІ, він нібито виділяє близько 45 млн доларів комітету America PAC щомісяця. Цей комітет підтримує кандидата в президенти від республіканців.

Цікаво і те, що Маск почав активно підтримувати Трампа після того, як на кандидата від республіканців було скоєно замах. 20-річний Томас Метью Крукс стріляв у нього на мітингу в штаті Пенсільванія.

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Ілон Маск Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
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