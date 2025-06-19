Трамп занепокоєний, чи зможуть удари США вразити ядерний об'єкт Ірану у Фордо, - Axios

За словами його радників, останніми днями Трампа турбує одне ключове питання: якщо США долучаться до війни Ізраїлю, чи справді американські протибункерні ракети зможуть знищити найукріпленіший ядерний об'єкт Ірану (йдеться про підземний завод у Фордо).

Як пише видання, висловлені Трампом сумніви щодо впевненості в успіху - це одна з причин, чому він усе ще не вирішив, чи варто завдавати удару.

Чиновники США кажуть, що Трамп хоче переконатися, що така атака:

дійсно необхідна;

не втягне США в затяжну війну на Близькому Сході;

і вона досягне мети - знищення ядерної програми Ірану.

У разі, якщо Трамп вступить у війну, він майже напевно захоче знищити підземний завод зі збагачення урану у Фордо, побудований у горі на південь від Тегерана.

Цей об'єкт перебуває в топі списку цілей Ізраїлю. Однак у країни немає 30 000-фунтових протибункерних бомб, які необхідні для його знищення з повітря, а також бомбардувальників B-2, щоб їх нести. У США зі свого боку - і те, і інше - знаходиться в межах досяжності Ірану.

За словами американського чиновника, Трамп спеціально запитував своїх військових радників, чи зможе ракета Massive Ordnance Penetrator знищити Фордо.

Чиновники Пентагону сказали йому, що вони впевнені, що так не буде. Однак неясно, чи був Трамп повністю в цьому переконує.

Виходячи зі слів нинішніх і колишніх офіційних осіб США, ракети MOP ніколи не застосовували на полі бою, хоча вони пройшли кілька випробувань під час розробки.

"Знищувач бункерів спрацює. Це не питання можливостей. У нас є можливості. Але є цілий план (для можливої атаки - ред.). Це не просто скинути снаряд, що знищує бункери, і оголосити про перемогу. Кінцева мета для нас проста: ніякої ядерної зброї", - сказав інший високопоставлений американський чиновник.

Позиція Ізраїлю

Тим часом ізраїльські чиновники побоюються, що якщо Фордо переживе війну, тоді те ж саме станеться і з ядерною програмою Ірану.

Офіційні особи Ізраїлю вважають, що Трамп все ж ухвалить рішення на користь удару США. При цьому стверджують, навіть якщо Ізраїль діятиме поодинці, то країна завдасть значної шкоди об'єкту у Фордо.

За словами чиновника США, ізраїльтяни повідомили адміністрації Трампа, що хоч вони, можливо, не проникнуть достатньо глибоко в гору за допомогою бомб, проте вони можуть "зробити це за допомогою людей".

Що відбувається за лаштунками

Останніми днями, поки Трамп розмірковував, чи варто йому вступати у війну, його спецпредставник Стів Віткофф продовжив безпосередньо спілкуватися з главою МЗС Ірану Аббасом Арагчі.

Крім того, в середу Трамп провів ще одну нараду в Ситуаційному центрі за участю своєї команди з національної безпеки. Зустріч була присвячена війні між Ізраїлем та Іраном.

"Терпіння президента виснажується з кожною хвилиною. Час для Ірану дійсно підтискає, і всі варіанти розглядаються", - заявив представник США.