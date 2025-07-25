Трамп їде до Шотландії грати в гольф на тлі скандалу з файлами Епштейна

Трамп планує відвідати свій гольф-курорт у Тернберрі на східному узбережжі Шотландії. У понеділок він зустрінеться там із прем'єр-міністром Великої Британії Кейром Стармером, після чого попрямує до свого іншого гольф-маєтку, розташованого за 300 км звідти, недалеко від Абердіна, на західному узбережжі.

Нове поле для гольфу

Під час візиту Трамп відкриє друге 18-лункове поле на території комплексу в Абердині, назване на честь його матері Мері Енн Маклеод. Вона народилася і виросла на одному з шотландських островів, а потім емігрувала до США.

Прессекретарка Білого дому Каролін Левітт цього тижня заявила, що поїздка є "робочим візитом, який включатиме двосторонню зустріч із прем'єр-міністром Стармером для уточнення історичної торговельної угоди між США і Великою Британією".

Політична криза та реакція громадськості

Візит за кордон відбувається на тлі найбільшої внутрішньополітичної кризи другого терміну Трампа. І союзники, і противники критикували його адміністрацію за дії, пов'язані з матеріалами розслідування у справі Епштейна та обставинами його смерті у в'язниці 2019 року.

Ця тема спричинила розрив між Трампом і його відданими прихильниками з руху Make America Great Again. Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, більшість американців, включно з республіканцями, вважають, що уряд приховує деталі справи.

Одне з обізнаних джерел повідомило, що Білий дім, роздратований постійною увагою до справи Епштейна, сподівається, що скандал вщухне під час перебування Трампа за кордоном.

Поглиблення відносин із Великою Британією

Хоча спочатку поїздка була заявлена як приватна, Трамп і Стармер використовують її для зміцнення вже теплих відносин. За словами джерел у США та Великій Британії, серед ключових тем порядку денного - завершення війни Росії проти України.

З моменту обрання торік Стармер зробив пріоритетом хороші відносини з Трампом. Він наголошує на важливості оборонного і безпекового союзу між США і Великою Британією та уникає відкритої критики тарифної політики Трампа.

Такий підхід дозволив Великій Британії укласти в травні першу угоду про зниження тарифів зі США. Вона підтвердила квоти і тарифні ставки на британські автомобілі, скасувала мита на продукцію аерокосмічної галузі, але залишила тарифи на сталь. Питання тарифів, імовірно, порушиться, однак, за словами джерел, незрозуміло, чи вдасться досягти прориву.

Очікувані зустрічі та протести в Шотландії

Очікується, що Трамп також зустрінеться з главою уряду Шотландії Джоном Суїнні, який раніше публічно підтримав демократичного кандидата Камалу Гарріс на виборах 2024 року. Однак жодна зі сторін поки що не оприлюднила подробиць зустрічі.

Трамп неодноразово називав Шотландію "дуже особливим місцем" і вже здійснював аналогічну поїздку туди 2016 року під час своєї першої президентської кампанії. Проте, його приїзд навряд чи буде зустрінутий із теплом.

Згідно з березневим опитуванням Ipsos, близько 70% шотландців ставляться до Трампа негативно, і тільки 18% - позитивно. Поліція Шотландії готується до протестів у суботу як в Абердині, так і в столиці Единбурзі.

Майбутній візит до короля Чарльза

З 17 по 19 вересня Трамп знову приїде до Великої Британії, вже з державним візитом, на запрошення короля Чарльза. Він стане першим світовим лідером у сучасній історії, який здійснив два державні візити до Британії.

Перший раз Трампа приймала королева Єлизавета в червні 2019 року під час триденного візиту до Букінгемського палацу.