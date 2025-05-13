Трамп їде на Близький Схід: продасть зброю й отримає в подарунок "боїнг"

Візити до Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів

У супроводі впливових американських бізнес-лідерів, включно з генеральним директором Tesla і радником Трампа Ілоном Маском, Трамп 13 травня відвідає Ер-Ріяд, де проходить Саудівсько-американський інвестиційний форум.

Потім 14 травня він вирушить у Катар, а 15 травня - в Об'єднані Арабські Емірати.

Можлива зустріч із Путіним і Зеленським

Трамп також заявив, що 15 травня він може вирушити до Туреччини для можливих особистих переговорів між Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

Друга зарубіжна поїздка Трампа з моменту вступу на посаду (перша була в Рим на похоронах папи Франциска) припадає на момент геополітичної напруженості.

Ініціативи щодо України та сектору Газа

Крім спроб врегулювання війни проти України, адміністрація Трампа просуває новий механізм допомоги для охопленого війною сектору Газа і закликає прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху домовитися про нову угоду про припинення вогню.

На вихідних американські та іранські переговірники зустрілися в Омані, щоб обговорити потенційну угоду щодо стримування ядерної програми Тегерана. Трамп пригрозив військовими діями проти Ірану, якщо дипломатія не спрацює.

У центрі уваги - інвестиції та економіка

Однак - якщо залишити осторонь можливу поїздку до Туреччини - ці питання не є головними під час візиту Трампа на Близький Схід, як він зараз запланований.

Очікується, що США, Саудівська Аравія, Катар та Об'єднані Арабські Емірати оголосять про потенційно трильйонні інвестиції. Саудівська Аравія вже взяла на себе зобов'язання в січні, що відкриває нову вкладку до 600 мільярдів доларів інвестицій у США протягом наступних чотирьох років, але Трамп заявив, що запросить цілий трильйон.

Участь американських корпорацій

Крім Ілона Маска, у поїздці візьмуть участь керівники компаній, зокрема генеральний директор BlackRock Ларрі Фінк і генеральний директор Citigroup Джейн Фрейзер.

Разом із президентом вирушать державний секретар і радник із національної безпеки Марко Рубіо та міністр оборони Піт Гегсет.

Постачання зброї Саудівській Аравії

За даними джерел Reuters, під час зупинки в Ер-Ріяді Трамп, як очікується, запропонує Саудівській Аравії пакет озброєнь на суму понад 100 мільярдів доларів. Він може містити цілу низку сучасних озброєнь, зокрема транспортний літак C-130.

Джерела Reuters повідомили, що США і Саудівська Аравія, як очікується, будуть повністю уникати теми нормалізації відносин між Ер-Ріядом та Ізраїлем, хоча це і є найбільш довгостроковою геополітичною метою Трампа в регіоні.

Розширення Авраамічних угод

Спеціальний представник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф заявив минулого тижня, що він найближчим часом очікує на прогрес у розширенні Авраамічних угод - пакету угод, укладених за посередництва Трампа в його перший термін, згідно з яким арабські держави, включно з Об'єднаними Арабськими Еміратами, Бахрейном, Суданом і Марокко, визнали Ізраїль.

Однак, як повідомили джерела агентству Reuters, незгода прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху з постійним припиненням війни в секторі Газа або створенням палестинської держави робить малоймовірним прогрес на аналогічних переговорах з Ер-Ріядом.