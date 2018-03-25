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Трамп выступил за усиление антитеррористических мер после инцидента во Франции

НовостиПолитика    25.03.2018 - 21:42
Фото: Дональд Трамп (The White House)
Фото: Дональд Трамп (The White House)

Президент США выступает за более жесткие антитеррористические меры на границах

Президент США Дональд Трамп выступает усиление антитеррористических мер после захвата заложников во французском городе Треб 23 марта. Соответствующее заявление Трамп опубликовал в своем Twitter.

"Франция чтит великого героя. Офицер погиб после того, как храбро поменялся местами с заложником в террористической атаке, связанной с ИГИЛ. Так много смелости по всему миру, которая постоянно борется с радикальным исламским терроризмом. Необходимы еще более сильные меры, особенно на границах", - заявил Трамп.

 

Напомним, ранее сообщалось, что умер 45-летний лейтенант полиции Арно Бельтраме, который спас людей во время теракта во Франции.

Утром 23 марта в городе Треб неизвестный выстрелил в сотрудника полиции, после чего зашел в супермаркет и открыл огонь по посетителям, а также взял в заложники восемь человек. Впоследствии правоохранители застрелили нападавшего. Ответственность за террористическое нападение взяла на себя группировка "Исламское государство".

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Теги публикации: Франция, Соединенные Штаты Америки, Дональд Трамп, Теракт  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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