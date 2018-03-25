Трамп выступил за усиление антитеррористических мер после инцидента во Франции

Президент США выступает за более жесткие антитеррористические меры на границах

Президент США Дональд Трамп выступает усиление антитеррористических мер после захвата заложников во французском городе Треб 23 марта. Соответствующее заявление Трамп опубликовал в своем Twitter.

"Франция чтит великого героя. Офицер погиб после того, как храбро поменялся местами с заложником в террористической атаке, связанной с ИГИЛ. Так много смелости по всему миру, которая постоянно борется с радикальным исламским терроризмом. Необходимы еще более сильные меры, особенно на границах", - заявил Трамп.

France honors a great hero. Officer died after bravely swapping places with hostage in ISIS related terror attack. So much bravery around the world constantly fighting radical Islamic terrorism. Even stronger measures needed, especially at borders! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 25, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что умер 45-летний лейтенант полиции Арно Бельтраме, который спас людей во время теракта во Франции.

Утром 23 марта в городе Треб неизвестный выстрелил в сотрудника полиции, после чего зашел в супермаркет и открыл огонь по посетителям, а также взял в заложники восемь человек. Впоследствии правоохранители застрелили нападавшего. Ответственность за террористическое нападение взяла на себя группировка "Исламское государство".