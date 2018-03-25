Трамп виступив за посилення антитерористичних заходів після інциденту у Франції

Президент США виступає за більш жорсткі антитерористичні заходи на кордонах

Президент США Дональд Трамп виступає посилення антитерористичних заходів після захоплення заручників у французькому місті Треб 23 березня. Відповідну заяву Трамп опублікував у своєму Twitter.

"Франція вшановує великого героя. Офіцер загинув після того, як хоробро помінявся місцями із заручником у терористичній атаці, пов'язаній з ІДІЛ. Так багато сміливості по всьому світу, яка постійно бореться з радикальним ісламським тероризмом. Необхідні ще більш посилені заходи, особливо на кордонах", - заявив Трамп.

France honors a great hero. Officer died after bravely swapping places with hostage in ISIS related terror attack. So much bravery around the world constantly fighting radical Islamic terrorism. Even stronger measures needed, especially at borders! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 25, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що помер 45-річний лейтенант поліції Арно Бельтраме, який врятував людей під час теракту у Франції.

Вранці 23 березня в місті Треб невідомий вистрілив у співробітника поліції, після чого зайшов у супермаркет і відкрив вогонь по відвідувачах, а також взяв у заручники вісім осіб. Згодом правоохоронці застрелили нападника. Відповідальність за терористичний напад взяло на себе угруповання "Ісламська держава".