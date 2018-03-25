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Трамп виступив за посилення антитерористичних заходів після інциденту у Франції

НовиниПолітика    25.03.2018 - 21:42
Фото: Дональд Трамп (The White House)
Фото: Дональд Трамп (The White House)

Президент США виступає за більш жорсткі антитерористичні заходи на кордонах

Президент США Дональд Трамп виступає посилення антитерористичних заходів після захоплення заручників у французькому місті Треб 23 березня. Відповідну заяву Трамп опублікував у своєму Twitter.

"Франція вшановує великого героя. Офіцер загинув після того, як хоробро помінявся місцями із заручником у терористичній атаці, пов'язаній з ІДІЛ. Так багато сміливості по всьому світу, яка постійно бореться з радикальним ісламським тероризмом. Необхідні ще більш посилені заходи, особливо на кордонах", - заявив Трамп.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що помер 45-річний лейтенант поліції Арно Бельтраме, який врятував людей під час теракту у Франції.

Вранці 23 березня в місті Треб невідомий вистрілив у співробітника поліції, після чого зайшов у супермаркет і відкрив вогонь по відвідувачах, а також взяв у заручники вісім осіб. Згодом правоохоронці застрелили нападника. Відповідальність за терористичний напад взяло на себе угруповання "Ісламська держава".

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Теги публікації: Франція, Сполучені Штати Америки, Дональд Трамп, Теракт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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