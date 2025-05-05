"Голлівуд швидко вмирає": Трамп наказав ввести жорсткі мита на іноземні фільми
Трамп оголосив про запровадження мит на всі іноземні фільми. Він заявив, що Голлівуд занепадає, а інші країни загрожують нацбезпеці США.
Про це він заявив на платформі Truth Social, повідомляє РБК-Україна.
Президент США Дональд Трамп заявив про запровадження 100% тарифів на всі фільми, вироблені за межами країни та імпортовані до Сполучених Штатів.
Він назвав ситуацію з Голлівудом загрозою національній безпеці.
"Кіноіндустрія Америки дуже швидко вмирає. Інші країни пропонують усілякі стимули, щоб відвернути наших кінематографістів і студії подалі від Сполучених Штатів", - написав Трамп.
За його словами, Голлівуд та інші кінематографічні регіони США "спустошені", а конкуренція з боку іноземних держав є частиною "узгоджених зусиль", що шкодять Америці не лише економічно, а й у сфері ідеології та безпеки.
Президент США наголосив, що уповноважив Міністерство торгівлі та Торгового представника США "негайно розпочати процес запровадження 100% тарифу на будь-які та всі фільми, які надходять до нашої країни і вироблені в інших країнах".
Мита США
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявляв про плани ввести мита, зокрема на імпорт автомобілів та запчастин до них з квітня цього року.
Це викликало занепокоєння на ринку. Європейські акції впали після того, як Трамп оголосив про введення 25-відсоткового мита на імпорт автомобілів. Це викликало побоювання, що торгівельна політика президента США завдасть шкоди корпоративним доходам та економіці.
Однак ЄС волів би знайти рішення шляхом переговорів.
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