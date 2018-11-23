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Трамп может впервые посетить Афганистан

Новости » Политика    23.11.2018 - 10:04
Трамп может впервые посетить Афганистан
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президента США критиковали за то, что он не посещает военных США в зонах активных боевых действий

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп предполагает, что может впервые посетить Афганистан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Как отмечается, во время своего обращения к американским военным в Афганистане по случаю Дня благодарения президент сказал: "Увидимся, когда вы будете в Соединенных Штатах, или, возможно, я увижу вас там. Никогда не знаешь, что случится".

В ответ на вопрос журналиста, осуществит ли он такую поездку, Трамп заявил: "В подходящее время мы будем делать некоторые очень интересные вещи".

Напомним, по мнению Трампа, Афганистан похож на "Уортонскую школу бизнеса для террористов".

Трамп также отметил, что ранее действительно хотел сократить средства, выделяемые из американского бюджета на военные расходы, однако военные генералы убедили его в том, что через большое количество террористических организаций в Афганистане, такое решение было бы "опасным".

Отметим, в сентябре 2017 года США дополнительно отправили в Афганистан более 3 тыс. солдат.

 

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