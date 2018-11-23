Трамп може вперше відвідати Афганістан

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президента США критикували за те, що він не відвідує військових США в зонах активних бойових дій

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп припускає, що може вперше відвідати Афганістан. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Як зазначається, під час свого звернення до американських військових в Афганістані з нагоди Дня подяки президент сказав: "Побачимося, коли ви будете в Сполучених Штатах, чи, можливо, я побачу вас там. Ніколи не знаєш, що трапиться".

У відповідь на питання журналіста, чи здійснить він таку поїздку, Трамп заявив: "У підходящий час ми будемо робити деякі дуже цікаві речі".

Нагадаємо, на думку Трампа, Афганістан схожий на "Уортонську школу бізнесу для терористів".

Трамп також зазначив, що раніше дійсно хотів скоротити кошти, що виділяються з американського бюджету на військові витрати, однак військові генерали переконали його в тому, що через велику кількість терористичних організацій в Афганістані, таке рішення було б "небезпечним".

Зазначимо, у вересні 2017 року США додатково відправили в Афганістан понад 3 тис. солдатів.