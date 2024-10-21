Трамп вперше обігнав Гарріс у передвиборчих прогнозах, - The Hill
Колишній президент США Дональд Трамп уперше обігнав чинну віцепрезидентку Камалу Гарріс у передвиборчих прогнозах на президентські вибори 2024 року. Шанси Трампа на перемогу становлять 52%, тоді як у Гарріс - 42%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
З кінця серпня прогнози показували перевагу Гарріс, чиї шанси варіювалися від 54% до 56%, а Трампа - від 44% до 46%. Однак із початком жовтня розклад сил почав змінюватися. До 17 жовтня модель прогнозувала рівні шанси обох кандидатів на перемогу, а вже через три дні Трамп вийшов уперед.
Це зрушення в прогнозах пов'язане з поліпшенням показників Трампа в низці ключових штатів, таких як Вісконсин і Мічиган, де раніше невелика перевага була на боці Гарріс. Крім того, Трамп уже мав невелику перевагу в Аризоні, Джорджії та Північній Кароліні.
Сім штатів, що "вагаються", включно з Пенсильванією, яка залишається єдиним штатом із перевагою на боці Гарріс, вважаються вирішальними у визначенні результату виборів 2024 року.
Проте результати опитувань залишаються в межах статистичної похибки, що зберігає непередбачуваність перегонів і можливі зміни в будь-який момент.
Вибори президента США
З наближенням президентських виборів у США, які відбудуться 5 листопада, боротьба між основними кандидатами стає дедалі напруженішою. За даними опитування Гарвардського центру американських політичних досліджень (Harvard CAPS/Harris), Дональд Трамп має невелику перевагу над Камалою Гарріс у ключових "хитких" штатах, що можуть зіграти вирішальну роль у результаті виборів.
Виборчий штаб Гарріс активно використовує стратегію, спрямовану на підрив позицій Трампа, намагаючись обернути його сильні сторони проти нього самого. Зокрема, команда Гарріс наполягає на відкритості та прозорості кандидатів, вимагаючи від Трампа оприлюднення медичного звіту.
Крім того, Гарріс знову запросила Трампа на другий раунд передвиборних дебатів, від участі в яких він раніше відмовився. З наближенням виборів це запрошення стало частиною тактики тиску на опонента з метою продемонструвати виборцям готовність до відкритої та чесної дискусії.
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