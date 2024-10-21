Трамп вперше обігнав Гарріс у передвиборчих прогнозах, - The Hill

Колишній президент США Дональд Трамп уперше обігнав чинну віцепрезидентку Камалу Гарріс у передвиборчих прогнозах на президентські вибори 2024 року. Шанси Трампа на перемогу становлять 52%, тоді як у Гарріс - 42%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

З кінця серпня прогнози показували перевагу Гарріс, чиї шанси варіювалися від 54% до 56%, а Трампа - від 44% до 46%. Однак із початком жовтня розклад сил почав змінюватися. До 17 жовтня модель прогнозувала рівні шанси обох кандидатів на перемогу, а вже через три дні Трамп вийшов уперед.

Це зрушення в прогнозах пов'язане з поліпшенням показників Трампа в низці ключових штатів, таких як Вісконсин і Мічиган, де раніше невелика перевага була на боці Гарріс. Крім того, Трамп уже мав невелику перевагу в Аризоні, Джорджії та Північній Кароліні.

Сім штатів, що "вагаються", включно з Пенсильванією, яка залишається єдиним штатом із перевагою на боці Гарріс, вважаються вирішальними у визначенні результату виборів 2024 року.

Проте результати опитувань залишаються в межах статистичної похибки, що зберігає непередбачуваність перегонів і можливі зміни в будь-який момент.